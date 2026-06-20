Undav decide el 2-1 ante Costa de Marfil y pone a Alemania cerca de la clasificación

La selección de Alemania remontó este sábado contra Costa de Marfil (2-1) en la segunda jornada del Mundial 2026, gracias a dos goles de Deniz Undav en los minutos 68 y 94, con el que superó el 0-1 a la media hora de Franck Kessié.

Alemania empezó con autoridad. Kai Havertz avisó nada más comenzar con un remate alto y después obligó a Yahia Fofana a intervenir con un cabezazo peligroso. Jamal Musiala también rozó el gol en el minuto 17, con un remate que se marchó muy cerca del poste. Pero el dominio alemán era más territorial que contundente.

Costa de Marfil sorprendió en el minuto 29. Diomande inició la acción por la izquierda, Amad Diallo no pudo culminar ante la defensa alemana y el rechace quedó franco para Franck Kessié, que golpeó con autoridad para firmar el 0-1.

Movimiento alemán

Nagelsmann movió el banquillo tras el receso. Antonio Rüdiger entró tras el descanso por Nico Schlotterbeck, que había necesitado asistencia en la primera parte, y Alemania adelantó líneas, aunque Costa de Marfil siguió encontrando salidas limpias. Christ Inao Oulai tuvo una ocasión clara en el minuto 51, solo ante Neuer, pero remató alto.

Con la entrada de Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling los germanos tomaron impulso y el empate llegó en el minuto 68 en los pies de Undav, que apareció de nuevo en el 90+4, cuando el empate parecía definitivo, para mandar a guardar el balón al fondo de la red y completar la remontada alemana.

Costa de Marfil, que sufrió la baja de Wilfried Singo en el minuto 83, entre lágrimas por una dolencia muscular, tiene tres puntos en el grupo E.

Toronto / EFE