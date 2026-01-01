Una niña fue la primera bebé nacida en Barcelona en 2026

Dariana Sofía es el nombre de la primera bebé nacida en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, en este nuevo año 2026.

A la 1:18 am del jueves 1ero de enero llegó al mundo la pequeña, hija de Betzibeth Quiaro, de 20 años. Fue una cesárea realizada por el personal médico de la maternidad Ciudad de Barcelona, ubicada en el Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti.

La primera niña de Quiaro, que tiene otros dos hijos varones, pesó 2.850 kilogramos y midió 51 centímetros. Ambas están en óptimas condiciones de salud y esperan poder ir pronto a su hogar ubicado en el sector Los Potocos.

Por segundo año consecutivo el primer bebé barcelonés del nuevo ciclo es una niña. En 2025 fue Naomi Esperanza, nacida en el mismo centro asistencial.

Barcelona / Javier A. Guaipo