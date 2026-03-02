Un deslizamiento de rocas obstruyó túnel en el Turimiquire y dejó el servicio de agua al mínimo (+Video)

El Ministerio de Aguas emitió este lunes un video explicativo de la falla en el túnel del Turimiquire, que afecta el abastecimiento en los estados Sucre y Nueva Esparta.

Mediante un video infográfico, detallan que la avería que mantiene sin agua a las poblaciones de Cumaná, Araya y Marigüitar se produjo en el túnel de 13 kilómetros que conecta al Sistema Turimiquire con la población.

Específicamente, la causa de la obstrucción habría sido un derrumbe en el kilómetros 7.6, con un deslizamiento de rocas que obstruyó 86% del túnel y redujo la capacidad de maniobra a un mínimo crítico.

Afectación

“Debido a una afectación dentro del sistema, se requirió de ciertas maniobras para poder entrar al terreno de difícil acceso, con el fin de acondicionar el acueducto por donde pasa el agua”.

De acuerdo con la información, las labores son de suma importancia. “Con estos trabajos se normalizará nuevamente la operatividad dentro de la tubería que aporta 5.000 litros de agua por segundo a los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta y el estado Nueva Esparta”.

De la cantidad de 5.000 litros por segundo solo fluyen 1.100, lo que impacta de forma directa al servicio en los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón, y en 45% de la isla de Margarita

Rumores

Informaciones como el uso de dinamita y explosiones contraladas en el túnel, han sido algunas de las fakenews que han circulado en redes sociales. También anuncios de reposición del servicio por poco tiempo, para que la población se abastezca mientras dura la rehabilitación del túnel.

Solo este domingo se informó mediante un comunicado oficial, la reposición del servicio en las partes bajas de Caigüire, Cantarrana y El Peñón y en Brisas del Golfo, después de una maniobra exitosa que traspasó agua al Alimentador Zona Industrial.

Para este lunes a las 7 de la noche, se anunció una transmisión de la gobernadora Jhoanna Carrillo, a través de sus redes sociales, en la cual informará sobre el avance de los trabajos para reponer el abastecimiento de agua.

Sucre/ Corresponsalía