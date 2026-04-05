UCV superó a Anzoátegui en la décima fecha del Torneo Apertura 2026

UCV se impuso contra Anzoátegui con resultado final de 3-2, por la Jornada 10 de la Liga FUTVE TriunfoBet, informó Kevin De Sousa, integrante del departamento de comunicaciones del circuito de fútbol profesional venezolano de Primera División

Según una nota de prensa, el buen marcaje zonal de ambos combinados se hizo presente en los primeros pasajes del encuentro, predominando un parado en bloque medio sobre el engramado del José Antonio Anzoátegui.

A pesar de que parecía que el orden local aguantaría la jerarquía del conjunto tricolor, Juan Manuel Cuesta pisó área y se encargó de romper la paridad. Luego de una buena jugada colectiva que se inclinó hacia el costado derecho, toda la zaga porteña basculó sobre esa banda, pero la irrupción silenciosa del colombiano le permitió llegar a zona de impacto sin oposición. De esta forma Cuesta pudo recibir y decidir ante la presencia de Wilbert Hernández, quien no logró mantener el cero en su pórtico.

El dorsal «7» del elenco universitario se convertía en la principal vía de ataque llegando en amplitud, siendo incisivo con las rupturas a la espalda de los laterales para aprovechar su juego vertiginoso.

Intento anzoatiguense

La oncena de Giancarlo Maldonado mostraba falencias a la hora de romper la primera línea de presión en sus salidas, pero una vez que conseguían pisar el eje la verticalidad no era negociable. En este contexto, una buena secuencia de pases en el último tercio habilitó a Guillermo Marín, gracias al buen pivoteo de Antony Velasco que finalmente activó a «Memo» en la 16 con 50. Sobre este mismo marco, el capitán no dudó para desenfundar el remate, apoyándose en un desvío previo para sellar el empate.

Las acciones a balón parado suponían un reto para los dos equipos en la fase defensiva, debido a la gran cantidad de tiros de esquina que puso a prueba sus aptitudes en la táctica fija.

Tanto Wilbert Hernández como Giancarlo Schiavone se mostraron a la altura del compromiso y respondían con seguridad en la parte complementaria, pero una buena recuperación en 3/4 de cancha inclinó la balanza hacia el lado tricolor. Juan Camilo Zapata fue el encargado de incomodar en campo contrario y le robó la tenencia a Velasco, para poder filtrarle la esférica a Yeiber Murillo y encontrar la ventaja en Puerto La Cruz.

Insistencia oriental

A pesar de ir por debajo en la pizarra el cuadro gladiador no desistió en su búsqueda, acumulando efectivos en el área para buscar la influencia de José Luis Granados por los aires. El defensor se ubicó como un artillero y consiguió imponerse tras el centro de Marín, para demostrar la capacidad de los dirigidos por «El Capo», al reponerse rápido del golpe capitalino.

Sobre el tramo final del encuentro y cuando parecía que todo culminaría en tablas, un envío envenenado de Francisco Solé propició el gol en propia puerta de Junior Moreno, que intentando despejar tuvo la mala fortuna de atentar contra su propio pórtico.

De esta manera y tras dejar sin opciones al cancerbero local, el primer campeón de Venezuela consiguió llevarse los tres puntos en su visita.

Puerto La Cruz / Redacción Web