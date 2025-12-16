Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.

La noticia se produjo en momentos en los que las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington se agudiza, debido al despliegue militar que realiza Estados Unidos en el mar Caribe, con el objetivo de frenar el narcotráfico, algo que la nación sudamericana considera "una mentira".

Acusación

De hecho voceros del Gobierno de Maduro consideran que Estados Unidos sólo pretende lograr un cambio de presidente en el país por la vía de la fuerza, con el fin de apoderarse de sus riquezas minerales, algo que Washington no ha desmentido hasta ahora.

Trump no dio más detalles sobre la medida que anunció, que se produjo después de que su fuerza militar incrementara su presencia en las costas cercanas a Venezuela y Colombia, algo que otras naciones consideran ilegal.

Washington / EFE