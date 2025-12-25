Trinidad y Tobago investiga vuelo de drones en aeropuertos con equipos militares de EEUU

El Ministerio de Defensa de Trinidad y Tobago advirtió que tomará "las acciones necesarias" contra aquellos operadores de drones que han sobrevolado los aeropuertos del país donde hay presencia de militares y equipos estadounidenses.

Se trata del Aeropuerto Internacional Piarco y el aeropuerto ANR Robinson, en el que además se ha instalado un radar estadounidense en el marco de la actual escalada de las tensiones entre Washington y Caracas.

Según el comunicado de Defensa, los operadores de estos drones buscan tomar imágenes de instalaciones militares y equipos para publicarlo en medios de comunicación a nivel mundial, lo que es "perjudicial" para los intereses de seguridad nacional.

También denunció que esto es "un peligro" para los aviones comerciales que llegan y salen de estos aeropuertos y supone "una posibilidad real de colisiones que pueden provocar muertes a gran escala".

Investigación

El Ministerio está investigando para averiguar la identidad de las personas que hicieron volar esos drones en violación a la ley con el fin de "evitar más acciones de ese tipo, proteger el interés público y garantizar la seguridad de los pasajeros de todas las aerolíneas".

Por último, la nota advirtió a los operadores de drones que desafían la ley que el Estado "tomará las acciones necesarias, incluidas aquellas permitidas por el actual estado de emergencia".

Además del sistema de radar instalado en la isla de Tobago, donde siguen desplegados marines, los aviones militares estadounidenses tienen permiso para acceder a los aeropuertos del país, vecino a Venezuela.

Hace cinco días, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que la "mejor defensa" para el país es su actual cooperación militar con EE.UU.

Declaracióm

"No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago y, en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener", comentó Persad-Bissessar.

Ante este despliegue, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo la semana pasada en el programa 'Con el Mazo Dando' que, si Venezuela fuera atacada por EE.UU., Persad-Bissessar debería estar "absolutamente segura" de las consecuencias.

Ayer, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está recibiendo un "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de EE.UU., que mantiene un despliegue militar cerca de la nación suramericana y ha confiscado dos buques con crudo venezolano.

Puerto España / EFE