Transportistas de Sotillo cumplieron una semana cobrando Bs 100 sin autorización

A pesar de que el gobierno nacional no ha aprobado más aumentos de pasaje este año, transportistas de la modalidad carrito por puesto que hacen vida en el municipio Sotillo ya tienen una semana cobrando Bs 100 en lugar de Bs 80, como lo establece la última Gaceta Oficial Nº 43.218.

Cuando tomaron la decisión de manera arbitraria, el pasado lunes 1ero de diciembre, el presidente del Instituto de Transporte Municipal de Sotillo, Johan Hernández, aclaró que los conductores no tenían autorización para realizar el ajuste y se reunió con directivos de las 24 líneas que operan en la jurisdicción para abordar la situación.

Ese día, según afirmó Hernández, los representantes de las organizaciones quedaron en que plantearían por escrito la necesidad de aumentar el pasaje tanto en autobús (de Bs 40 a Bs 50) como en carritos (de Bs 80 a Bs 100) ante la Dirección de Transporte de Sotillo y la Cámara Municipal, pero hasta ahora las autoridades no han precisado si recibieron la solicitud y si fue aprobada.

Una fuente ligada al Concejo Municipal de Sotillo informó que hasta el jueves de la semana pasada no habían recibido ninguna petición de parte de los transportistas ni se había pautado alguna reunión con los mismos.

El equipo de El Tiempo intentó contactar nuevamente al presidente del Instituto de Transporte Municipal, Johan Hernández, para conocer si se llegó a algún tipo de acuerdo, pero en esta ocasión no fue posible la comunicación.

Por lo pronto, los conductores de la modalidad carritos siguen cobrando 100 bolívares y a los usuarios no les ha quedado otra que aceptar la medida.

"Si el mismo gobierno no hace nada, qué puede hacer uno. Todos nos quejamos el lunes pasado, pero como no hicieron nada, hemos tenido que pagar los 100 bolìvares y listo. Lo peor es que en mi caso lo tengo que hacer obligatoriamente, porque en esta línea no trabaja ni un autobús", expresó la usuaria Mariela González, quien reside en el sector El Maguey.

Lo único positivo, opinó la señora Elimar Marcano, es que la mayoría de los transportistas ahora aceptan pagos digitales.

"Al menos tienen pago móvil, porque sino habría que tener una mochila de efectivo a cada rato, ya que sólo en una semana uno gasta más de mil bolívares en pasajes ida y vuelta. De igual forma, la alcaldía debería poner orden en esto, ya que sino aumentarán el pasaje cada vez que quieran sin autorización de nadie", acotó.

Situación guanteña

La semana pasada, los transportistas de la modalidad carrito de Guanta también ajustaron su tarifa, no obstante, su caso sí está dentro de lo que estipula la última gaceta, ya que lo máximo que se puede cobrar en unidades de cinco puesto es el 100% de lo fijado en autobús (Bs 40).

Los conductores de esta jurisdicción habían estado exigiendo Bs 70 desde que se ajustaron los costos por traslados a nivel nacional, pero a partir del 1ero. de diciembre llevaron el valor a lo máximo permitido en esta modalidad: Bs 80.

"A diferencia del incremento aplicado por los conductores de Puerto La Cruz, este ajuste si está dentro de lo estipulado. En la reunión pasada, cuando se aprobó la última gaceta, todas las líneas llegaron a 80 bolívares, mientras que nosotros quedamos en Bs 70 y acordamos que a partir del 1ero de diciembre llegaríamos a Bs 80. El pasaje corto se mantiene en Bs 50, pero hay que aclarar que esto no existe en la gaceta, sólo que nosotros en conversación con el alcalde (Yinder Saldivia) lo dejamos", explicó en días recientes Arturo Yánez, presidente de la línea Unión Conductores Guanta - Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez