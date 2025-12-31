Transportistas de Guanta comenzaron a cobrar tarifas aprobadas en nueva gaceta

Cumpliendo con la Gaceta Oficial 43.284, transportistas del municipio Guanta comenzaron a cobrar nuevas tarifas desde este miércoles 31 de diciembre.

En autobús el pasaje quedó en 60 bolívares, como se estableció en todas las líneas de transporte a nivel nacional.

Mientras que en carros por puesto el costo del traslado pasó de Bs 80 a Bs 100.

Así lo informó el presidente de la línea Unión Conductores Guanta- Puerto La Cruz, Arturo Yánez, quien explicó que a partir del 1ero de febrero se aplicarán 20 bolívares adicionales para llegar a lo que permite la gaceta, que es 100% del precio en autobús, es decir, Bs 120.

Aclaró que se mantiene el llamado "pasaje corto" hasta la parada de Frigor, el cual tiene un valor de Bs 50.

En lo que respecta a los traslados en carritos hasta el Seguro de Guaraguao, en Puerto La Cruz, Yánez dijo que la tarifa es de Bs 120.

Es importante mencionar que la nueva gaceta también establece el acostumbrado incremento de 20% todos los días después de las 9:00 pm, así como los domingos y feriados.

Caso porteño

En Puerto La Cruz hasta el Instituto Autónomo de Transporte Municipal de Sotillo no ha informado si el precio en carros por puesto será Bs 100 al igual que en Guanta o si aplicarán el 100% permitido (Bs 120).

Los conductores de esta modalidad ya han estado cobrando Bs 100 desde el 1ero de diciembre sin el visto bueno de las autoridades locales.

Guanta / Jesús Bermúdez