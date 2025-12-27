Transportistas de Barcelona aplican recargo a sus tarifas sin justificación

Usuarios de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, denunciaron este sábado que algunos transportistas están aplicando recargo a sus tarifas sin ningún tipo de justificación.

"Tengo entendido que sólo 24 y 25 de diciembre podían cobrar más de lo normal porque era feriado, pero desde ayer (viernes) algunos colectores de La Orquídea te dicen al subir que el pasaje es a 50 bolívares y uno les pregunta por qué y te dicen porque sí, sin más razón", expresó el ama de casa Melissa Castillo.

Se conoció que este panorama se repite en otras rutas como Tronconal, Cruz Verde y El Viñedo, pese a que la Gaceta Oficial N° 43.218 del 22 de septiembre de 2025 establece que las tarifas tendrán un recargo del 20% sólo los domingos y días decretados como festivos o no laborables por las autoridades nacionales, regionales y municipales.

Vigencia

Recientemente, el presidente del Comité de Usuarios del Transporte del municipio Simón Bolívar, Pablo Malavé, aseguró que por ahora no está autorizado ningún ajuste del pasaje urbano en la ciudad, por lo que reiteró que sigue siendo Bs 40 en autobús, Bs 60 en buseta y Bs 80 en carritos por puesto.

Malavé instó a los usuarios a realizar sus pagos con exactitud, para evitar que les cobren más de lo normal al entregar un billete de alta denominación.

Barcelona / Elisa Gómez