Tráfico marítimo en el muelle del Faro de La Puntilla se incrementó 1.094% (+Fotos)

El Muelle de El Faro de La Puntilla de Porlamar, terminal de las rutas hacia Chacopata y Carúpano, registró un incremento del 1.094% en el movimiento de pasajeros durante la segunda quincena de diciembre, en comparación con los meses previos. Frente a un promedio histórico de 300 ingresos mensuales a la isla, entre el 16 y el 31 de diciembre partieron desde este muelle 3.582 personas (2.571 adultos y 1.011 niños) con destino a tierra firme.

La operación, que tuvo su pico máximo el día de Navidad, requirió una logística intensiva con, entre seis y siete salidas diarias solo a Chacopata. Para ello se utilizó una flotilla de lanchas de distintas capacidades: tres para 60 personas, una para 80 y otra para 70 pasajeros. El servicio directo a Carúpano mantuvo sus frecuencias los martes, viernes y domingos.

Tranquilidad y orden se evidencia en el Faro de La Puntilla

Este éxodo festivo representó una inversión total de la tendencia habitual, donde generalmente se registraba un mayor ingreso de personas a la isla de Margarita. Sin embargo, la dinámica estacional ha dado un nuevo giro con el inicio del año.

Según reportes de las mismas operadoras, en estos primeros días de enero el flujo mayoritario de pasajeros se ha revertido completamente. Ahora, el trayecto con mayor demanda es el que va desde los puertos de Chacopata y Carúpano de vuelta hacia Porlamar, en la isla de Margarita, marcando el retorno de residentes y visitantes tras las festividades.

El Muelle de El Faro de La Puntilla mostró un incremento de usuarios desde la segunda quincena de diciembre hasta los primeros días de enero

El retorno de los viajeros no se ha visto afectado durante los primeros días del año a pesar de la situación tensa que vive el país, luego de los bombardeos registrados en Caracas y otras localidades del país, según informó personal del Instituto de Puertos de Nueva Esparta.

El área de espera del muelle estaba repleto de personas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero