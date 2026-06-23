Trabajadores se concentraron en Saludanz para exigir respeto a sus derechos

Desde las afueras de la sede del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), ubicado en Barcelona, un grupo de trabajadores del Hospital Universitario Luis Razetti exigió, una vez más, que se respeten sus derechos laborales.

En la concentración de este martes 23 de junio, una de las empleadas del centro asistencial expuso la situación que atraviesa actualmente. Según relató, desde hace un tiempo padece problemas vasculares e incluso en noviembre del año pasado sufrió una trombosis, y le ha tocado ingeniárselas para costear tanto exámenes como consultas porque en el nosocomio en el que labora no la atienden.

Otros voceros mencionaron que han pedido mejoras en el servicio de transporte para trabajadores y la restitución de las guardias especiales para camilleros, pero de momento no hay respuesta.

Gasto importante

Anselma Subero, quien funge como supervisora de saneamiento ambiental en el hospital Razetti, relató que desde hace un año sufre problemas vasculares, que se profundizaron cuando le dio una trombosis en su pierna derecha en noviembre de 2025.

La señora mostró la constancia de que ha estado pagando en el sector privado tanto exámenes como consultas, pues, aunque trabaja en el centro asistencial más importante del estado, allí no le garantizan atención médica a los trabajadores.

"61 dólares gasté ayer (lunes 22 de junio) en exámenes; cada consulta con eco Doppler me sale entre 120 y 160 dólares, más la consulta particular que son 70 dólares. Necesitamos un médico ocupacional en el hospital Razetti", expresó.

Sin respuesta

Edisson Hernández, delegado de prevención del nosocomio anzoatiguense, recordó que recientemente han solicitado la activación del servicio de Medicina Ocupacional, así como el fortalecimiento del servicio de transporte y la restitución de guardias especiales a camilleros y otros trabajadores, pero ninguna de las peticiones han tenido respuesta.

El vocero considera que el Roberto Rojas, presidente de Saludanz, es el responsable de que los empleados sw encuentren desatendidos en los y exhortó al gobernador Luis Marcano a tomar cartas en el asunto.

De igual manera criticó supuestos amedrentamientos hacia parte del personal, con el fin de que no participen en concentraciones de calle convocadas por el Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), organización de la cual es coordinador general.

Revisión

La actividad en las afueras de Saludanz se realizó en horas de las mañana de este martes 23 de junio, mientras que alrededor del mediodía el ente informó en sus cuentas de redes sociales que las autoridades estadales revisaron la operatividad en algunas áreas priorizadas.

En la publicación reconocieron que faltan servicios por recuperar y mejorar, aunque destacaron el avance en algunos espacios.

Barcelona / Javier A. Guaipo