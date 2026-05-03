Tovar y Paulistano eliminaron al Baurú de Materán en los playoffs de la liga brasileña

El base venezolano Edson Tovar y Paulistano clasificaron a los cuartos de final de la Liga de Básquetbol de Brasil (NBB), tras poner fin a la temporada de su compatriota José Santiago Materán y Baurú, con victoria 71-62.

Con un superlativo rendimiento de Tovar, quien con 17 puntos de coeficiente de efectividad fue el mejor de su equipo, los paulistas dominaron la serie 3-1 y ahora se medirán con Pinheiro por un puesto en las semifinales.

La producción de Tovar, autor de uno de los cinco triple dobles que se realizaron en la campaña regular, fue de 13 tantos, ocho rebotes y cuatro asistencias.

Labor de Materán

Por "El Dragao", Materán figuró con 11 puntos y un par de tableros.

Al finalizar su temporada en Brasil, el swingman larense se despidió la organización, de sus compañeros y se dirigió al aeropuerto de Sao Paulo, desde donde despegó para llegar a Barcelona a sumarse de inmediato a Marinos de Anzoátegui en Venezuela.

Sifontes culminó su trabajo

En otra serie, Corinthians doblegó 81-71 a Unifacisa en el cuarto partido, para clasificar a la siguiente instancia del playoff de Brasil.

Así también terminó la temporada del base venezolano Yohanner Sifontes, quien en el duelo figuró con dos unidades, un par de entregas y una recuperación.

Santiago / León Aguilar