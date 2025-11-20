Tigres dio cuenta de Cardenales para dominar la serie particular

Los Tigres de Aragua abrieron la sexta semana de la ronda regular de la LVBP con triunfo en el José Pérez Colmenares, 5 carreras por 3 contra los Cardenales de Lara, el cual significó la barrida en casa contra los crepusculares (4-0) y el quinto lauro en la zafra, para asegurar la serie ante ellos.

De acuerdo con Frederlin Castro, jefe de prensa de los felinos, el abridor por Tigres fue Richard Gallardo, quien no pudo cumplir en tres capítulos, en los que toleró cuatro imparables, un vuelacercas, tres anotaciones, ponchó a tres rivales y regaló tres boletos. El relevo hizo un excelente trabajo maniatando a la ofensiva larense durante seis capítulos, llegando a hilvanar hasta 12 retirados en fila.

El resto de los brazos que subieron a la lomita fueron: José Guédez (1.2 IP), Jonathan Vargas (0.1 IP), Deolis Guerra (1.0 IP), Carlos Guzmán (1.0 IP), Edwar Colina (1.0 IP) y Ronnie Williams (1.0 IP). Finalmente, el triunfo fue a la cuenta de Carlos Guzmán (1-0), la derrota se la cargó Juan Zapata (0-2) y Ronnie Williams (4) se apuntó el salvamento.

La figura del choque

El héroe con el madero fue David Rodríguez, quien bateó de 3-2, con doble y tres remolcadas, incluyendo la de la ventaja en el séptimo episodio. También sobresalieron a la ofensiva: Javier D’Orazio (4-1, 2B, CI), Jesús Rodríguez (1-1, CA, 3 BB), Eduardo Escobar (4-1, 2B), Lorenzo Cedrola (4-1, CA) y Gorkys Hernández con una noche perfecta (2-2, 2 CA, 2 BB). Aunado a eso, "The Hunter" Hernández estafó su almohadilla número 100 de por vida, para superar a David Concepción (99) e igualar a Luis Sojo (100) en el décimo puesto histórico de ese reglón.

Los maracayeros cerraron la primera mitad del campeonato con balance positivo de 16-12, igualados en el primer lugar de la tabla con Águilas del Zulia (15-11) y Caribes de Anzoátegui (16-12), y su próximo desafío será el viernes, cuando les toque recibir a Caribes de Anzoátegui a partir de las 7:00 p. m.

Maracay / EFE