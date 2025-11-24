Tigres derrota a Magallanes en un encuentro bastante disparejo

Con una gran combinación de buen pitcheo y férrea ofensiva, los Tigres de Aragua cerraron la sexta semana del torneo con el pie derecho, tras imponerse con marcador de 14 carreras por 5 a los Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Frederlin Castro, jefe de prensa de los felinos, informó Jean Pinto (2-2) fue el serpentinero que guio el encuentro desde el montículo, luego de conseguir su segunda victoria de forma consecutiva con su actuación más larga en lo que va de campaña. El joven de 24 años lanzó 5.2 episodios en blanco, en los cuales solamente le batearon tres sencillos, regaló tres pasaportes y ponchó a dos oponentes en un total de 23 enfrentados.

Posteriormente, ingresarían: Jonathan Vargas (0.1 IP), Eiker Huizi (0.1 IP), Daniel Juárez (0.2 IP), Cory Thompson (1.0 IP) y Andrés Sotillet (1.0 IP); los dos últimos estrenándose con el uniforme bengalí. De las cinco anotaciones de los turcos, tres fueron a la cuenta de Thompson y dos fueron permitidas por Huizi.

Figuras ofensivas

En el aspecto ofensivo, todos los titulares de esta jornada sumaron incogibles, para un total de 18 hits y aunque solamente se sumaron tres extrabases, dos fueron cuadrangulares de tres anotaciones cada uno. Además, el balance con corredores en posición de anotar fue de ocho inatrapables en 20 turnos. El más destacado con el madero fue Alberth Martínez, quien concluyó la noche de 5-2, con un vuelacercas, cuatro rayitas traídas al plato, tres carreras anotadas y un boleto.

Con esta victoria, los maracayeros cerraron la semana con récord positivo de 3-1 y su foja general quedó en 18-13. El lunes será jornada libre para los Tigres, quienes esperan la visita de Leones del Caracas el martes a las 7:00 p. m.

Maracay / Redacción web