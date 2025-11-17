Tigres corta mala racha con una victoria sobre Leones en Maracay

Los Tigres de Aragua cerraron la quinta semana del torneo con victoria y salieron de la racha negativa de seis derrotas, tras superar a los Leones del Caracas con marcador de 5 carreras por 0, en un duelo que concluyó luego completarse la quinta entrada, debido a la fuerte lluvia que azotó el José Pérez Colmenares de Maracay.

De acuerdo con Frederlin Castro, jefe de prensa de Aragua, el ganador y una de las figuras del encuentro fue el derecho Jean Pinto, quien lanzó cinco episodios en blanco, tolerando apenas cuatro incogibles, además de hacer abanicar a un oponente y regalar un pasaporte.

Destacados a la ofensiva

Por la parte ofensiva, los bates fueron liderados por Javier D’Orazio, quien conectó su segundo cuadrangular de la presente temporada. Los otros que destacaron fueron: Lorenzo Cedrola (3-3, 3B, 2 CA), Leobaldo Cabrera (3-1, 2 CI), Gorkys Hernández (2-1, 2B, CI, BB), Leobaldo Piña (2-1, 2B, CA, BB) y David Rodríguez (3-1, CI).

Los bengalíes quedaron con récord de 15-12 tras este triunfo y volverán a la acción el próximo miércoles para medirse a Cardenales de Lara en el estadio José Pérez Colmenares.

Maracay / Redacción Web