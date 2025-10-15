Tigres alzó la copa en la Liga Nacional de Futsal Femenina

Un camino perfecto fue el que recorrió Tigres FC y de esa forma convertirse en el equipo campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala (Futsal) Femenina.

Según un boletín del departamento de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), las felinas derrotaron en la final del certamen al Club Polideportivo Crearte con pizarra de 4-1 para quedarse con la corona y convertirse en bicampeonas del futsal nacional.

Derecho

Ahora, las dirigidas por la directora técnica, Oriana González, se visten de gala para ser el representante de Venezuela en la Copa Conmebol Libertadores Futsal Femenina que se disputará del 1 al 8de noviembre en Paraguay.

Roraima Vielma se convirtió en la Jugadora Más Valiosa de la Fase Final del certamen nacional, tras anotar cinco goles en esta instancia, incluido un triplete en la final.

Caracas / Redacción Web