Tiburones de La Guaira venció a Tigres de Aragua en Maracay

Tiburones de La Guaira logró imponerse en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay ante Tigres de Aragua, con pizarra final de 10-9, en lo que fue un electrizante choque que terminó definiéndose por los detalles y fundamentos del deporte, reseñó Manuel Gil, integrante del departamento de prensa de los escualos.

Un toma y dame se vivió en el recinto de los maracayeros, pero que culminó con el triunfo número 24 de la temporada 2025-2026 para La Guaira. Ahora su récord global es de 24-25, apenas un juego por debajo de .500.

Del mismo modo, los salados empataron a Águilas del Zulia en el cuarto lugar de la tabla, siendo ese el último cupo de clasificación directa al Round Robin, con una brecha de 1 cotejo respecto al tercer peldaño. Asimismo, hay que resaltar que La Guaira le ganó la serie particular ante los bengalíes (5-3) en la vigente ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Voz gerencial

"Los muchachos salieron a jugar fuertemente, no nos rendimos desde el primer inning hasta el último. Hay que darle siempre la gloria a Dios", confesó el gerente deportivo de Tiburones, Fernando Veracierto en conversación a FM Center. "Nuestros jugadores están tratando de hacer lo mejor. Hoy (martes) logramos ejecutar, aprovechamos los errores del contrario y disfrutamos del talento de Tocci y Ronald Acuña", comentó.

Hubo varios puntos en este encuentro que deben ser resaltados, como por ejemplo los cuatro errores cometidos por los locales y los nueve boletos que entregó su cuerpo de lanzadores. Son situaciones que se aprovecharon para que Tiburones pudiera sellar este lauro.

En total, los dirigidos por Marco Davalillo se estafaron cinco almohadillas en la jornada, dos de esos robos protagonizados por Ronald Acuña Jr., quien terminó siendo una de las figuras más importantes en la búsqueda de la victoria. "El Abusador" registró de 5-3 con una carrera empujada, dos anotadas, un boleto y esos dos cojines extra conseguidos por su velocidad.

Palabras de Acuña Jr.

"Siempre le digo a los muchachos que se olviden de la tabla, tenemos que salir a ganar", expresó Ronald Acuña Jr. en entrevista post game para 1 Baseball TV. "Quiero demostrarle al equipo que estoy saludable nuevamente, con la salud puedo poner mis habilidades en el terreno. Ustedes saben que el ambiente siempre está activo con la mejor fanaticada de Venezuela. Estoy contento por darles este triunfo hoy", soltó 'El Abusador'.

Además, en la defensiva se hizo notar con un disparo certero hacia la goma, en el octavo inning, para fulminar a Gorkys Hernández y concretar una doble matanza que mantuvo la paridad en la pizarra. Con esta jugada de "La Bestia" los litoralenses pudieron salir en el noveno a buscar la diferencia.

En ese octavo curso, Tiburones llegó con un marcador favorable de 9-6, pero los aragüeños atacaron y dibujaron sus últimas tres anotaciones del juego de pelota para colocar el empate momentáneo.

La Guaira atacó a Williams

En el último curso, ante el cerrador de confianza de Tigres, Ronnie Williams, Tiburones retomó la ventaja y ponerle cifras definitivas al careo.

Carlos Tocci arrancó con sencillo y Juniel Querecuto lo movió a tercera con toque de sacrificio. Luego "Carlitos" se metió hasta la antesala con un Wild Pitch y posteriormente anotó en carrera con un infield hit de Alcides Escobar, suficiente para poner el juego 10-9 y esperar los tres outs del triunfo.

En la parte final apareció "La Bazooka", Edgardo Henríquez (S, 3), con un potencial enorme en su brazo para retirar a los tres bateadores que enfrentó por la vía rápida del 1, 2 y 3. De esta forma, el diestro se adjudicó su tercer rescate en cuatro apariciones realizadas en la campaña.

La victoria se la terminó llevando Yapson Gómez (2-0), quien retiró dos tercios en el octavo inning con un hit permitido. El cerrador Williams (4-4) cargó con la derrota al recibir 3 hits y 1 rayita limpia.

Maracay / Redacción Web