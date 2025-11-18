Tiburones cortó racha de Caribes en una fiesta de batazos

Tiburones de La Guaira cortó la racha de victorias de Caribes de Anzoátegui al imponerse el lunes con pizarra de 18-15, en un maratónico desafío que se disputó en el estadio Alfonso "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

La novena escuala se sacudió el yugo que les tenía el conjunto anzoatiguense, que ganó los tres encuentros previos de la serie de cuatro en "la choza". El novato Jadher Areinamo fue uno de los artífices del triunfo al irse de 6-4 con cuadrangular, tres carreras anotadas y tres empujadas.

El cuadro anzoatiguense vio finalizada su seguidilla de cuatro lauros consecutivos y quedó con marca de 14-12, en el tercer lugar de la tabla clasificatoria. Desde este martes 18 de noviembre La Tribu arranca una serie de dos choques ante Navegantes del Magallanes en el coso portocruzano.

Abridores explotados

Los lanzadores abridores de ambas escuadras fueron apaleados. Por la visita Eric Pardinho solo completó una entrada y dos tercios, donde permitió dos vuelacercas y seis carreras en total, antes de que el nuevo mánager salado, Marco Davalillo, le diera paso a Stiven Cruz. Este no logró sacar outs luego de enfrentar a tres oponentes y tolerar dos anotaciones, por lo que fue auxiliado por Alejandro Chacín, a la postre ganador del desafío.

Rafael Marcano, que venía de varios relevos correctos, tuvo la responsabilidad de abrir ante La Guaira, pero fue víctima de la sed de venganza de los escualos. Le hicieron siete rayitas en dos entradas y un tercio (le conectaron tres vuelacercas).

Yorvin Pantoja entró en su auxilio, pero luego de retirar a dos bateadores y recibir un inatrapable, tuvo que salir por lesión. Sebastián Perrone lo relevó y a él le hicieron cuatro carreras que colocaron en ese momento la pizarra a favor de la visita y esa ventaja no la perdieron más, por lo que Perrone cargó con la derrota.

El desafío, que se extendió por 4 horas y 13 minutos, tuvo movimiento de anotación en casi todos los episodios. Solo en el séptimo acto ninguno de los equipos logró pisar el plato.

Los laureados hicieron una en el primer capítulo, cuatro en el segundo, dos en el tercero, cinco en el cuarto, una en el quinto y otras cinco en el sexto inning para las 18. A su vez los de casa fabricaron tres rayitas en la primera entrada, cinco en la segunda, una en la cuarta y quinta, otras cuatro en la octava y una en la novena.

Entre los destacados por los salados estuvo Franklin Barreto, que dio jonrón y remolcó cuatro carreras. Alcides Escobar y Daniel Montaño también fletaron tres cada uno, al igual que Areinamo.

Por los caídos Herlis Rodríguez sacudió cuadrangular en su primer turno por segundo choque al hilo, mientras que Carlos Pérez y Omar Eliézer Alfonzo desaparecieron la bola por primera vez en la campaña. Hernán Pérez sigue en un momento dulce y empujó tres carreras para llegar a 26.

Pasar la página

Como suelen decir los protagonistas, a Caribes le toca pasar la página rápidos ya que entre martes y miércoles recibe a Navegantes del Magallanes en el "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

La Tribu contará con una adicional de lujo como es la del grandeliga Andruw Monasterio, que debutará en el primer choque ante La Nave Turca, que viene enrachado con cuatro victorias corridas y con hambre de más para salir del foso de la tabla.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo