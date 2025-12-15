Team 4 Caras se coronó campeón de la Lubanz en Tronconal IV

El Team 4 Caras se coronó como el campeón de la Liga Urbana de Baloncesto Anzoátegui (Lubanz), en su edición de Navidad, que se disputó en la cancha Los Bulls de Tronconal IV, en Barcelona.

Los monarcas del torneo vencieron 81-80 al Team 23 de Enero en una electrizante final que protagonizaron ambos conjuntos, para el disfrute de los aficionados que presenciaron el duelo en el recinto barcelonés.

Pedro Rondón fue la gran figura del enfrentamiento al terminar con 30 puntos, que lo hicieron merecedor del premio al Jugador Más Valioso. Hay que destacar que 24 de esas unidades fueron en la primera mitad del choque, tramo en el que el jugador estuvo imparable.

Camino al cetro

El Team 4 Caras se midió en semifinales a un equipo que se perfilaba como favorito para quedarse con el título, como lo era Academia 52 Marinos. Además, se habían metido entre los cuatro mejores como el "mejor perdedor" de los tercios de final, etapa donde cayeron ante Team 23 de Enero, aunque luego cobraron venganza.

La tropa de la plaza barcelonesa venció 83-80 al conjunto naval, que había llegado a esa instancia con cuatro lauros sin derrotas, para avanzar al duelo decisivo que terminó siendo ante un oponente ya conocido. Vale acotar que en fase de grupos estos dos quintetos se vieron las caras y el triunfo fue para el filial del Acorazado Oriental.

En la otra llave Team 23 de Enero superó 93-84 a Mutgor, para así meterse en una nueva final, contando la que disputaron semanas atrás en la Liga Oriental de Baloncesto (LOB) que se disputó en el Polideportivo La Caraqueña.

Finalmente en el enfrentamiento por el campeonato el Team 4 Caras logró salir airoso, pese a que en los últimos segundo el rival tuvo en sus manos la posibilidad de voltear la pizarra. 23 de Enero se acercó a un punto tras un triple de Jordan Campos faltando menos de 20 segundos por jugar, pero la defensa del conjunto barcelonés protegió el resultado y alzó el título.

Barcelona/ Javier A. Guaipo