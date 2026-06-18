Supuesta llegada de Dinorah Figuera a Caracas genera expectativas

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, presuntamente viajaría a Caracas en las próximas horas para participar en una nueva etapa de negociaciones políticas en Venezuela, según versiones difundidas este jueves en redes sociales. Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por la dirigente ni por voceros oficiales.

De acuerdo con el contenido que circula en plataformas digitales, Figuera habría sido escogida por la administración estadounidense para asumir un papel de interlocución en un supuesto proceso de negociación con las autoridades venezolanas y promover una nueva fase de transición política.

Las publicaciones sostienen que el respaldo internacional a Figuera se habría fortalecido tras la reunión que sostuvo el pasado 22 de abril en Washington con Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, encuentro que sí fue confirmado públicamente por ambas partes y en el que discutieron vías para una transición democrática en Venezuela.

Asimismo, las versiones indican que la dirigente mantendría reuniones en Caracas con autoridades venezolanas y con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Sin embargo, no existe hasta ahora un anuncio oficial que confirme la realización de esos encuentros ni el presunto viaje.

Caracas / Redacción web