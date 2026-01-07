Sucre | Un hombre murió arrollado en el sector El Mayar del municipio Andrés Eloy Blanco

Un hombre identificado como William Rafael Hernández Caraballo, de 42 años, perdió la vida trágicamente al ser arrollado por un vehículo en la Troncal 10, específicamente en el sector El Mayar del municipio Andrés Eloy Blanco, en el estado Sucre.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana de este miércoles, cuando Hernández Caraballo se desplazaba a pie por la zona y fue alcanzado por un vehículo Ford Fiesta Power, año 2008, conducido por el ciudadano Eulises González (35), quien viajaba con una dama, de nombre Yudetsis Campos, ambos vecinos de Río Casanay, municipio Andrés Mata.

El levantamiento del cadáver fue realizado por una comisión de Tránsito, que lo trasladó en la unidad de Seguridad Ciudadana al ambulatorio de Casanay.

En el sitio estuvieron presentes comisiones de la Policía Nacional Bolivariana(PNB), Tránsito Pantoño, Protección Civil Andrés Eloy Blanco y Policía Estadal de Casanay.

Sucre / Corresponsalía Carúpano