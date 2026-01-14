Sucre | Tras ocho días sin agua en Playa Grande pidieron a la alcaldía y a Hidrocaribe que aceleren soluciones

Este miércoles 14 de enero, Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, cumplió ocho días sin servicio de agua, sin que las autoridades hayan dado explicaciones sobre la interrupción y sus causas.

María Romero, habitante de la zona céntrica de la población, explicó que el líquido se fue el miércoles pasado, llegó por un rato el jueves y se volvió a ir, sin que nadie diera una explicación.

Playa Grande, una de las poblaciones más populosas de la parroquia Bolívar, se beneficia de la aducción El Carupanero, y luego de los trabajos de mejora del acueducto, sus habitantes han visto cómo se multiplican las fallas en el sistema interno, sin que hasta ahora haya más que promesas de rehabilitación.

Roturas

Luis Pérez dijo que el agua casi no se va, pero en los últimos meses se multiplicaron las roturas en la calle Principal, que ya parece una superficie lunar con tanto hueco.

Al parecer, reseñó el vecino, el alcalde Julio Rodríguez anunció hace varios meses que había una tubería para mejorar la red interna, ya obsoleta y que se rompe a cada rato. Los trabajos los iba a ejecutar la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), pero a la fecha siguen sin ver las mejoras concretarse.

Félix Núñez, otro residente, señaló que Playa Grande y las poblaciones que hay en la línea de El Carupanero no tienen fuentes alternas de abastecimiento, por lo que roturas, fallas y otras contingencias, dejan a la población desabastecida.

Falla

Una versión extraoficial da cuenta de la rotura de dos válvulas que dan paso del agua a las calles Principal, Las Mercedes, San Rafael, La Vivienda y Hato Romar, así como a la zona media y parte de la alta de la población.

Miriam Medina pidió, tanto a Hidrocaribe como a la Alcaldía de Bermúdez, que aceleren una solución porque la gente comienza a desesperarse ante la carencia.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano