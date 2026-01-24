Sucre | En la calle Perú de Carúpano piden arreglar la vialidad

Vecinos de la calle Perú de Carúpano, en el estado Sucre, denunciaron las pésimas condiciones en que se encuentra la vialidad, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Maryuri Jiménez, una de las residentes, dijo que la situación es lamentable y se agrava porque hay derrames de aguas servidas en algunos tramos, por lo que además deben lidiar con los malos olores y las alimañas que atrae. “Al parecer, son aguas negras las que salen por ahí”.

Agregó que cuando el derrame se agrava pasan los vehículos y salpican a quienes circulan por el sector.

Uno de los huecos por donde salen las aguas putrefactas tiene una rama y otros objetos para advertir a los conductores del peligro. En toda la vía se observan hundimientos en el pavimento. “Colocaron eso ahí para que no pasen carros”.

Gladys Rodríguez, otra de las afectadas, lamentó que no hay información sobre el arreglo de la calle por parte de ningún vocero de la estructura vecinal. “Nadie se ha aparecido por aquí, ni de parte de la alcaldía ni de nadie. Eso se sigue deteriorando”.

Reconocieron que hace una semana llegó un equipo municipal y cambió las tapas de las alcantarillas en la intersección con la calle Güiria.

En cambio, en el cruce con la calle San Félix, una de las alcantarillas exhibe una tapa de metal improvisada, para evitar que caigan vehículos en la falla.

Sin voces

El vecino Pablo López dijo que toda la vía está en mal estado debido a los hundimientos. En la calle se reparó un colector caído y aparentemente la reparación de la vía no fue bien ejecutada, porque el pavimento se está hundiendo poco a poco, debido a la falta de compactación del terreno. “Por aquí no pasa nadie”.

Omaira Guevara ratificó lo dicho por otros habitantes de la calle, al decir que el deterioro de la carretera es progresivo, sin que haya una voz que les diga si habrá una solución al problema.

Dijo que los voceros de la comuna aparentemente no le prestan atención al daño continuo que presenta la calle Perú. “Para mí que ni van a los organismos a los que competen esto”.

Denunció que cuando hicieron los trabajos de arreglo del colector, modificaron una rampa por donde se desplazaba sin problemas y dejaron una estructura resbaladiza que le causa problemas para desplazarse a su edad. “Tengo problemas de las piernas e hicieron como un tobogán que está mal hecho. Eso hay que arreglarlo”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano