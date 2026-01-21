Sucre | Centros asistenciales del municipio Bermúdez iniciaron con plan de vacunación

Todos las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) del municipio Bermúdez iniciaron el año activos en materia de vacunación, por lo que en todos los ambulatorios y centros de diagnóstico del municipio se están aplicando los esquemas en niños desde dos meses hasta cinco años.

Zuly Guevara, coordinadora de Inmunización del Asic Simón Bolívar, explicó que se está haciendo énfasis en captar a niños lactantes hasta cinco años, para lo cual hay ocho puntos de vacunación en esa área, dos en Macarapana y cinco en Playa Grande.

Se están aplicando las vacunas de la llamada primera etapa: polio, pentavalente, IPV, antiamarílica y SRP (sarampión, rubéola y parotiditis).

Al esquema se agregó la BCG, que no tenían al inicio del año, pero que ya la tienen y pueden acudir con los niños para que reciban sus vacunas.

Cotidiano

En el Departamento de Inmunización del ambulatorio Francisco “pachico” Aguilera, su coordinadora Haidée Mujica, informó que el proceso de vacunación a niños se cumple de forma cotidiana e invitó a padres y madres a llevar a sus pequeños para que completen sus esquemas. “Esto es permanente, todo el año”.

En la dependencia, atienden a una población que abarca desde la urbanización Divino Niño hasta El Muco, y en la actualidad inmunizan a lactantes, niños de 10 años y embarazadas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano