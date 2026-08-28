Sucre | Celebrarán la sexta edición de la Feria de la Cachapa en el municipio Andrés Mata

La comunidad de San Antonio, en el municipio Andrés Mata del estado Sucre, se convertirá este sábado 29 de agosto, en el escenario de la VI Feria de la Cachapa, un evento que nació de forma casi espontánea y que se ha ido convirtiendo en un importante atractivo, para propios y foráneos, quienes acuden para disfrutar de las delicias gastronómicas que se preparan a partir del maíz tierno y del agradable clima que reina en la zona, similar al de la Colonia Tovar.

Este año, el evento se realiza en homenaje a la fundadora del evento, Maritza Lozada, una docente local que falleció en el año 2021. La feria también contará con atracciones musicales y ventas de productos locales.

Manuel Rojas, uno de los organizadores, e hijo de Lozada, resaltó que se venderán, además de la popular cachapa, productos como bollos, mazamorra, arepas piladas y raspadas, y las mazorcas tiernas sancochadas.

Impulso

La intención, dijo, es impulsar el turismo local, al tiempo que permiten a los productores locales colocar parte de su producción a disposición de la gente.

Invitó a propios y a visitantes a acudir y disfrutar de las actividades que están programadas, además de apoyar a la gastronomía local. “Disfrutarán de un ambiente musical, juegos para el esparcimiento entre amigos y familiares”.

Sucre / Yumelys Díaz