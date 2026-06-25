Sucre | Alcaldía de Mejía activó centros de acopio para afectados en Caracas y La Guaira

El Gobierno del municipio Mejía, en el estado Sucre, activó centros de acopio este jueves, 25 de junio, para ayudar a los damnificados de Caracas y La Guaira, tras los sismos que ocurrieron las zonas mencionadas el día 24.
Euclides Colón Flores, alcalde del municipio Mejía, indicó en nota de prensa que el Palacio Municipal en San Antonio del Golfo y la sede de Protección Civil (PC) Mejía en Paradero, en el eje montañoso, están habilitados para que las personas puedan llevar sus donaciones.
Alimentos no perecederos, medicamentos, agua potable, refrescos, bebidas pasteurizadas y productos de cuidado personal son los productos que se están recolectando para luego ser trasladados hacia su destino.
Es de mencionar que el próximo sábado, 27 de junio, un grupo de funcionarios de la Alcaldía de Mejía viajará hasta las zonas afectadas para entregar las ayudas.
"Agradecemos a todas esas personas de gran corazón que han aportado su granito de arena para nuestros hermanos afectados, y extendemos el llamado para que continúen las donaciones", manifestó el mandatario local.
San Antonio del Golfo / Redacción Web