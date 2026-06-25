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, 25 de junio de 2026
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Sucre | Alcaldía de Mejía activó centros de acopio para afectados en Caracas y La Guaira

junio 25, 2026
Los funcionarios de la Alcaldía de Mejía reciben los alimentos en los centros de acopio / Foto: Cortesía

El Gobierno del municipio Mejía, en el estado Sucre, activó centros de acopio este jueves, 25 de junio, para ayudar a los damnificados de Caracas y La Guaira, tras los sismos que ocurrieron las zonas mencionadas el día 24.

​Euclides Colón Flores, alcalde del municipio Mejía, indicó en nota de prensa que el Palacio Municipal en San Antonio del Golfo y la sede de Protección Civil (PC) Mejía en Paradero, en el eje montañoso, están habilitados para que las personas puedan llevar sus donaciones.

​Alimentos no perecederos, medicamentos, agua potable, refrescos, bebidas pasteurizadas y productos de cuidado personal son los productos que se están recolectando para luego ser trasladados hacia su destino.

Viaje

​Es de mencionar que el próximo sábado, 27 de junio, un grupo de funcionarios de la Alcaldía de Mejía viajará hasta las zonas afectadas para entregar las ayudas.

​"Agradecemos a todas esas personas de gran corazón que han aportado su granito de arena para nuestros hermanos afectados, y extendemos el llamado para que continúen las donaciones", manifestó el mandatario local.

San Antonio del Golfo / Redacción Web

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