Sucre | Alcalde anunció inicio de trabajos de reparación de la descarga submarina de Campo Ajuro

El alcalde de Bermúdez, Julio Rodríguez, anunció que se acometerán una serie de obras para sanear el litoral del municipio, y que redundarán en una mejora de las condiciones ambientales, con el fin de estimular el turismo en esa zona del estado Sucre.

Rodríguez señaló que la gestión tiene en la cuenta la reparación de unos 80 colectores, labor en la cual suman lo que han hecho las comunas y otras instituciones.

En este sentido, anunció que se retomará la reparación de la descarga submarina del sector Campo Ajuro, cuyo proyecto fue aprobado por el Ministerio de las Aguas.

“Ya hay aprobado 400 metros lineales al fondo del mar y poder liberar las aguas servidas de la orilla”.

Dio cuenta de la culminación del colector de Los Pajaritos, al sur de Bermúdez, que estaba situado debajo de tres o cuatro viviendas y debieron hacer un trabajo de ingeniería complejo para no derribar las casas. La zona quedó saneada porque no se botan las aguas servidas y se solucionó un problema complejo.

Asimismo, afirmó que ya llegó la tubería para reparar la descarga desde Playa Grande, que hoy en día sufre de aguas putrefactas ante la falla en el ducto que va hacia Campo Ajuro.

Mayor

Por otro lado, la alcaldía anunció el inicio de los trabajos de reparación del colector mayor, ubicado en la calle Juncal, entres Araure y Miranda, cuya avería causa daños a viviendas en varias intersecciones, así como en el parque Miranda.

Personal de Infraestructura y la Dirección Integral de Recursos Hídricos de la Alcaldía de Carúpano, con apoyo de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) y el acompañamiento de la Comuna Poblado Parque Miranda realiza el abordaje, con la instalación de 80 metros de tubería de 12 pulgadas y la construcción de seis empotramientos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano