SPB anunció nuevos cambios en el formato para la temporada 2026

La directiva de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) anunció nuevos cambios en el formato de competición para la temporada 2026, que arranca el próximo 7 de marzo.

Inicialmente la fase regular iba a ser un "todos contra todos" de 13 equipos, pero finalmente se mantendrá el sistema de dos conferencias (Oriental y Occidental), con siete integrantes cada una para un total de 14 organizaciones, al igual que en la campaña anterior.

Marinos de Anzoátegui verá acción en la parcela oriental junto a Guaiqueríes de Margarita, Panteras de Miranda, Piratas de La Guaira, Spartans de Distrito Capital, Diablos de Miranda y Centauros de Bolívar. El quinteto naval, al igual que todos, disputará cuatro desafíos contra cada rival (dos de local y dos de visitante) para totalizar 24 choques en la primera etapa del torneo.

Viejas rivalidades

Con el regreso de Marinos al estado Anzoátegui y al gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, uno de los cruces que genera mayor expectativa es contra Guaiqueríes. El segundo en el orden de relevancia probablemente sea frente a Spartans, por ser en el papel uno de los contendientes al título dado el plantel que están armando y porque dicho equipo tendrá en sus filas al barcelonés Michael Carrera.

Sin embargo, en la ronda regular no se podrán reavivar viejas rivalidades del Acorazado con conjuntos como Trotamundos de Carabobo, Gaiteros del Zulia o Cocodrilos de Caracas, al estos estar en la zona occidental. De acuerdo a comentarios de la publicación donde la SPB hace el anuncio (sábado 7 de febrero), esto generó disgusto entre aficionados que querían disfrutar de estos enfrentamientos.

Postemporada

El formato de postemporada se mantiene como lo habían publicado inicialmente, al menos de momento. Habrán ocho clasificados (cuatro de cada conferencia) que se enfrentarán en series directas para definir a los semifinalistas y luego a los finalistas, ambos en cruces a un máximo de siete juegos para ganar cuatro.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo