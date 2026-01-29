Solicitan jornadas de desmalezamiento en la UDO

Trabajadores y estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Barcelona, piden a las autoridades estadales realizar jornadas de desmalezamiento profundo en los distintos espacios de La Casa Más Alta.

Indicaron que las áreas más concurridas no se ven tan afectadas por la vegetación, todo lo contrario a lo que se observa por ejemplo en la vía que conduce hacia la unidad de Cursos Básicos. Además, en esa misma zona hay un bote de agua que provoca el deterioro del asfalto.

También dijeron que hay tramos de la carretera en los que solo puede pasar un carro, bien sea por algún bache o porque el monte cubre una parte, cuando en condiciones normales es una vía de dos canales.

Ignacio Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UDO (Sintraudo), comentó que la última vez que se hizo una jornada de desmalezamiento en la institución fue a finales del año pasado.

Añadió que otra de las razones por las que el asfalto se ha ido desgastando es porque cerca de la unidad de Cursos Básicos pasa un canal que en ocasiones se desborda-principalmente en época de lluvia- y el agua queda estancada en la carretera.

Proliferación de animales

Entre bachilleres y personal señalaron que el alto nivel de la vegetación también se presta para la proliferación de animales cerca de las áreas de estudio, lo que puede representar un riesgo para todos.

Vale recordar que semanas atrás estudiantes reportaron el hallazgo de una tragavenado (Boa Constrictor) dentro de las instalaciones de la Casa Más Alta, algo que ya es visto como normal aunque no deja de mantener alerta a los que frecuentan la universidad.

Barcelona/ Javier A. Guaipo