SNTP anunció liberación de Jonathan Carrillo, último periodista que permanecía detenido

A través de redes sociales el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) anunció la tarde del este jueves la liberación del periodista Jonathan Carrilo, el último que permanecía detenido en una cárcel venezolana e integraba el grupo de presos políticos.

Su excarcelación se produjo después de la reciente aprobación de la ley de amnistía, impulsada por el Parlamento (AN) que preside Jorge Rodríguez.

"Fue liberado el periodista Jonathan Carrillo, preso desde el 20 de julio de 2022. Estuvo preso en El Helicoide y trasladado en septiembre a Yare II. Lo mantivieron enecerrado 3 años, 7 meses y 6 días", indicó el ente gremial en su cuenta de X (@sntpvenezuela).

"Jonathan era el último de los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos y documentados por el #SNTP.

Justicia y reparación para Jonathan y todos los presos por razones políticas", agregó la institución que publicó una fotografía del comunicador social en compañía de sus familiares.

Caracas / Redacción Web