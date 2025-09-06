Sistema de Protección realiza operativos para erradicar vulnerabilidad de menores en Bermúdez

Leonel Pastrano, director del Sistema Municipal de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Smpnna) en el municipio Bermúdez, estado Sucre, informó que han estado realizando operativos diurnos y nocturnos, con el objeto de erradicar los casos de niños en situación de calle y la vulneración de sus derechos.

Explicó que esto forma parte del plan nacional “Vulnerabilidad Cero”, que ejecuta el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), para captar y eliminar esta situación.

Señaló que se está haciendo una cartografía social, con el fin de determinar dónde están los casos, en los cuales hay violaciones a la norma.

Según Pastrano, el mercado municipal es uno de los puntos más críticos donde se observan menores en condición de vulnerabilidad.

Dijo que allí hay adolescentes trabajando, pero no de una forma organizada, por lo cual quieren regular la situación.

Acotó que también hay niños y adolescentes que son inducidos a cometer actos delictivos, especialmente los que provienen de hogares disfuncionales. Indicó que una vez detectan los casos, se enlazan con otros entes para buscar soluciones.

Prevención

En este sentido, precisó que las acciones son preventivas, por lo que se han hecho cuatro operativos en comunidades y en la zona urbana, en los cuales han detectado casos de deserción escolar, desnutrición, descuido, entre otros.

La acción ha permitido canalizar a unos 40 niños y 20 adolescente en situaciones irregulares, que son objeto de estudios sociales y una posterior articulación con las instituciones para atenderlos.

Pastrano especificó que el procedimiento es preventivo y que se activaría la ayuda social, pero si la violación de derechos continúa, la madre o el padre puede perder los derechos sobre el niño o adolescente afectado y éste ser enviado a una casa de abrigo, de acuerdo a su edad y sexo.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano