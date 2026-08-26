Sismo de magnitud 5,1 se registró en Colombia sin reporte de víctimas

Un sismo de magnitud 5,1 se reportó este miércoles en territorio colombiano. El movimiento tiene lugar dos semanas después del terremoto de magnitud 7,4 que generó severos daños en la zona cafetera y el oeste del país.

De acuerdo a los informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), difundidos por EFE, el evento se registró a las 11.45 hora local, con epicentro en el departamento de Santander. La profundidad fue de 140 kilómetros.

Hasta el momento no se registraron daños personales o materiales a causa del sismo. Sin embargo, las autoridades y organismos de gestión de riesgo se mantienen monitoreando posibles afectaciones.

La región de La mesa de los Santos, donde se ubicó el epicentro, en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica. Se considera el área de mayor actividad sísmica del país y se reportan temblores casi diarios.

Más temprano se habrían registrado dos temblores de magnitud 3,1 en la zona, a la 01:53 y las 3:56 hora local.

Bogotá / Redacción web