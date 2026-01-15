Sinvema: maestros conmemoramos el día con la esperanza de gozar de un mejor salario

Cada 15 de enero se celebra en Venezuela el Día del Maestro, una fecha que se remonta a la fundación de la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria en 1932 y que se oficializó en 1945, no sólo para recordar la creación de esta organización sino también para homenajear a todos los educadores.

Sin embargo, para la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, el panorama por el que atraviesa el sector, convierte este día en sólo conmemoración.

"En esta fecha histórica, los maestros no tenemos nada que celebrar. El salario prácticamente desapareció, la seguridad social también, afectando no sólo al maestro sino también a su familia y a la educación de calidad. La vocación y dedicación de los maestros que hoy permanecen de pie en sus aulas tiene que ser reconocida, porque además subsidian a la educación pública con los ingresos que perciben por ejercer otras labores simultáneas a la pedagogía".

Es por ello, que Marín manifestó que en este 2026 están más firmes con la fe en Dios y la esperanza de que el panorama en el sector mejore.

"A pesar de todo lo que hemos vivido mantenemos mucha esperanza en que seamos atendidos en el salario, la seguridad social y por supuesto en la infraestructura escolar; estas son nuestras prioridades. A pesar de la triste realidad que vivimos los educadores, nosotros esperamos que los cambios que se están dando en nuestro país sean para mejorar, para atender al maestro, atender la educación en todo lo que significa, eso tiene que ser una realidad de inmediato", enfatizó.

Regreso a clases

La dirigente gremial aseguró que los docentes regresaron a sus aulas este lunes, tras las vacaciones navideñas, afectados emocionalmente.

"El sólo salir de tu casa en una circunstancia en la que tenemos, es un acto de valentía porque el clima en la calle no está del todo estable. Nosotros tenemos mucha tensión, mucha presión, tenemos que lidiar con nuestra seguridad y también la de nuestros niños. La percepción que tenemos es de cuidarse mucho y cuidar a los niños, el docente debe tener conciencia de que estamos educando en unos tiempos muy difíciles".

Para culminar, Marín hizo un llamado a las autoridades para mantener la paz escolar y la tranquilidad de los trabajadores y la sociedad en general.

Barcelona / Elisa Gómez