Sinvema invita a educadores anzoatiguenses a marchar el 1ero de mayo

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, invitó a los educadores del estado, tanto activos como jubilados, a sumarse a la marcha pautada para este viernes 1ero de mayo.

Reiteró que en la protesta exigirán, nuevamente, que se ajuste el sueldo mínimo a un monto que cubra la Canasta Básica Alimentaria, así como la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y que se respeten los derechos laborales de los docentes.

Precisó que primero se concentrará en la avenida Cajigal de Barcelona, a la altura de la Casa Sindical, a partir de las 9:00 am, y luego emprendarán una caminata hacia un destino, que aún está por definirse.

Trabajadores

"En Anzoátegui hay más de 30 mil trabajadores del sector educacion, entre activos y jubilados. Se espera la mayor presencia de educadores en la marcha para exigir mejores salarios y respeto a nuestros derechos laborales, que nadie se quede en casa", manifestó Marín.

Esta jornada de protesta es una de las tantas convocadas a nivel nacional para este 1ero de mayo.

Cabe mencionar que está previsto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anuncie un ajuste salarial ese día.

Barcelona / Jesús Bermúdez