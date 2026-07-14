Sinvema: Es una urgencia humanitaria recuperar el salario

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, considera que es una “urgencia humanitaria” la recuperación del salario, que lleva más de cuatro años en 130 bolívares, sin contar las bonificaciones.

“Los trabajadores no podemos esperar que ocurra la transición. Es necesario recuperar el salario (y que se ajuste) en referencia a la canasta básica alimentaria, que para el mes de mayo superaba los 750 dólares según estudios ”, expresó la dirigente.

Marín también reiteró la inconformidad que tienen con la estrategia gubernamental de implementar bonos para intentar equilibrar el ingreso de los empleados públicos, pues esas bonificaciones no tienen incidencia en el cálculo de vacaciones, prestaciones sociales, etc.

Formas

Para la representante del Magisterio en Anzoátegui sí existen formas de que el gobierno ajuste el salario mínimo en un futuro cercano, pues “están ingresando recursos importantes a la nación”.

“Los trabajadores somos parte de la tragedia humanitaria que hoy vivimos. Necesitamos hacer la presión que sea necesaria para que los venezolanos seamos atendidos en recuperar, no solo nuestros derechos civiles y laborales, sino también nuestra calidad de vida”, manifestó.

Finalmente indicó que atender el impacto del no tener salarios también representa salvar vidas, en este caso la de los empleados públicos y sus familias.

Barcelona / Javier A. Guaipo