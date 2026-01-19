Sintraudo: "Los trabajadores universitarios empezamos este año peor que el anterior"

A juicio del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, los empleados de este sector empezaron el año 2026 peor que en 2025.

¿La razón? El constante aumento del dólar, que deriva en el incremento en los precios de alimentos y servicios como el transporte público, mientras que ellos siguen cobrando en base a un salario mínimo que va para cuatro años en 130 bolívares.

"Aumenta todo menos los sueldos. Se está hablando de que puede haber ajustes salariales, pero hasta que no lo veamos no podemos creerlo. Ojalá sea así porque ya es inaguantable la situación y necesitamos ser tomados en cuenta", expresó el dirigente sindical de la UDO en Anzoátegui, quien cree que, como mínimo, los trabajadores tienen que devengar el equivalente a 400 dólares.

Recordó que tienen años luchando por condiciones económicas dignas, así como beneficios de los que gozaban tiempo atrás. Citó como ejemplo la deficiencia del seguro funerario, que lo cubren con la caja de ahorros y aún así es insuficiente a la hora de solventar.

"Las prestaciones desde años no las pagan. Nos prometieron estos dos años consecutivos pagar uniformes pero no lo hicieron y así es difícil", reiteró el vocero. De igual manera afirmó que el personal universitario viven de la quincena, bono vacacional y fin de año, aunque nada de eso lo tienen desde hace años.

Sobrevivir

A juicio de Díaz, los que hacen los trabajadores universitarios en la actualidad es sobrevivir, haciendo actividades fuera de su jornada laboral.

"Hacen tortas, ponqués, venden helados, trabajan como vigilantes, en fin, de todo. El que tiene familia debe buscar las maneras de echar para adelante porque no le alcanza el sueldo", insistió.

Es por eso que el dirigente espera que las autoridades nacionales, ahora con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tomen cartas en el asunto lo más pronto posible para darle un giro a la oscura realidad que viven en materia salarial.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo