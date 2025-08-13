Sintrasalud: no hemos tenido respuesta sobre el pago del bono especial de vacaciones al personal de la gobernación

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, Yovanny Yaguaracuto, manifestó este miércoles que hasta ahora no han recibido respuesta sobre la cancelación del bono especial de vacaciones para el personal que depende de la gobernación.

Aseguró que desde finales de julio el gobierno nacional empezó a depositar este beneficio de Bs 6 mil a través de la plataforma Patria, pero sólo los empleados que dependen del Ministerio del Poder Popular para la Salud, al parecer, se han visto favorecidos.

Para impulsar este pago, que consideran un paliativo al salario que perciben, Yaguaracuto comentó que entregaron un documento en la gobernación, recientemente, solicitando la intervención del gobernador Luis Marcano; así como también, realizaron una asamblea gremial en la sede del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) en Barcelona.

Sin respuestas

"No hemos tenido respuesta sobre el pago del bono especial de vacaciones al personal de la gobernación. Se aprobaron nueve millones de bolívares en un crédito la semana pasada en el Consejo Legislativo y nosotros todavía no tenemos información al respecto. Entre jueves y viernes vamos a dirigirnos al Consejo Legislativo para ver cuál es el destino de ese dinero y a la gobernación para ver qué nos dicen sobre el oficio".

Yaguaracuto sugiere al ejecutivo estadal que con los recursos propios, que recaudan por las diferentes vías, se cumpla con este beneficio, para que no haya discriminación entre los trabajadores del sector.

Barcelona / Elisa Gómez