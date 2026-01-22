Sintrasalud insta a que se atiendan supuestas irregularidades en el área de saneamiento del hospital Razetti

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en el estado Anzoátegui, Daniel López, instó este miércoles al ejecutivo estadal a que se atiendan las supuestas irregularidades que se presentan con el personal de saneamiento ambiental del hospital Luis Razetti de Barcelona.

López aseguró que entre las quejas está, el cambio de algunos empleados que tienen años en algunos servicios.

"No se pueden cambiar porque hay una inamovilidad laboral vigente y están violando todos los derechos a los trabajadores, más que todo mujeres. Se han dado la tarea de hostigar y de acosar a los trabajadores de que si no aceptan el cambio, los mandan a despedir. Por eso el llamado es al gobernador Luis Marcano, para que tome cartas en el asunto, porque no es la primera vez", expresó.

Denuncia

El lunes 19 de enero, el coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui, Edisson Hernández, denunció también esta situación, mediante una nota de prensa difundida. Pidió que se tomaran los correctivos necesarios con el fin de velar por el cumplimiento del artículo 164 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) que prohíbe el acoso laboral.

López hizo énfasis en que "ningún trabajador puede ser obligado a salir a ninguna marcha política" como, al parecer, los están convocando en el sector salud.

Barcelona / Redacción web