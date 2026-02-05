Sintrasalud insta a las autoridades a brindar respuesta a la solicitud para atender algunos problemas laborales

Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en el estado Anzoátegui elevaron su voz este jueves, para solicitarle a las autoridades del sector que les brinden respuesta a una solicitud que hicieron, para tratar algunos problemas laborales.

"Queremos hacerle un llamado al presidente de Saludanz, en vista de que el 19 de enero le enviamos una comunicación donde le solicitamos una reunión con carácter de urgencia por algunas situaciones irregulares que están pasando en la coordinación de transporte, saneamiento ambiental e historias médicas, con respecto al trato que se les está dando al personal, y no hemos recibido respuesta", expresó el secretario ejecutivo de la organización, Yovanny Yaguaracuto.

Acompañado de los también dirigentes José Igualguana, José Salcedo, Carlos Rojas y Lucila Guevara explicó, en primer lugar, que desde diciembre les envían un transporte más pequeño, de menor capacidad.

"Es imposible trasladar a todo el personal y eso trae como consecuencia que algunos trabajadores tengan que pagar pasaje. Anteriormente, también le hicimos un oficio a la directora del hospital Razetti donde le solicitamos que por favor envíe el autobús los domingos, para la guardia de la noche, cosa que no han hecho. Son pocas las enfermeras que están asistiendo a su trabajo por eso y al final, quien paga es la comunidad, lamentablemente".

Además de eso, Yaguaracuto aseguró que algunos trabajadores del área de saneamiento ambiental sufren de "hostigamiento". Así como también, que algunos funcionarios que salieron jubilados con más de 30 años de servicio, cuando van a buscar asistencia médica al Razetti, al parecer, no son bien recibidos.

Respaldo

Igualguana respaldó todo lo expresado por su compañero Yaguaracuto. Invitó a los representantes de las diferentes instituciones de salud que colaboren en mejorar estos temas laborales.

"En el caso del transporte, al personal del domingo se le está haciendo difícil trasladarse a sus puestos en el horario nocturno porque de noche el transporte es muy caro, entonces los jefes en vez de colaborar, lo que hacen es decirle a los trabajadores que le van a levantar un acta porque faltan mucho al trabajo. Es decir, que en el trabajador recae todo el problema, ellos no le buscan solución. Hablan de paz y no se quieren sentar con el sindicato a resolver los problemas de los trabajadores", enfatizó Igualguana.

Barcelona / Elisa Gómez