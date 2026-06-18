Sindicato de la Construcción de Anzoátegui acudió a la gobernación para solicitar una reunión de trabajo

Representantes del Sindicato de la Construcción del estado Anzoátegui acudieron, la mañana de este jueves, a la sede de la gobernación, ubicada en Barcelona, municipio Simón Bolívar, para solicitar formalmente una reunión de trabajo con el gobernador Luis Marcano.

Según José Rafael Hurtado, quien funge como presidente de la organización y secretario general de la Federación de Trabajadores en la entidad (Fetranzoátegui), esta es la correspondencia número 38 que entregan, con la esperanza de que se lleve a cabo un encuentro para tratar diversas situaciones en el sector.

Igualmente aprovecharon de dejar el tabulador de oficios y salarios que parte de mínimo $150, por laborar de lunes a viernes. Indicó que esta referencia sale de la autonomía que tienen los sindicatos en sus estados para tal fin. Y es que aseguró, que algunas empresas contratadas por el gobierno no cumplen con las condiciones salariales y laborales establecidas para el sector, por lo que exhortan al gobernador a que se lleve a cabo el encuentro, en aras de mejorar el panorama.

Legalidad

"Somos el único sindicato de la construcción legalmente constituido, que se preocupa por la situación política, social y económica que atraviesan los trabajadores de la construcción, especialmente en el estado Anzoátegui", expresó.

Se conoció que en el escrito, recibido por el personal de la oficina de Atención al Ciudadano, la organización sindical deja claro la disposición de trabajar de la mano con la gobernación y los alcaldes de los 21 municipios, siempre y cuando se respete las competencias en materia laboral.

De igual manera, Hurtado aprovechó de anunciar que desde la casa sindical van a realizar un "exhaustivo" análisis de las pocas empresas que están trabajando en el sector en la entidad, para velar por los derechos de los trabajadores.

Barcelona / Elisa Gómez