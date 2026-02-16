Sindicato aspira a reunión con presidente de Saludanz para tocar temas urgentes

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, Yovanni Yaguaracuto, comentó que aspiran a una pronta reunión con el presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), para tocar temas que consideran urgentes.

Según dijo, hay situaciones incómodas que se están presentando en hospitales como el de Boca de Uchire, Aragua de Barcelona, entre otros, donde supuestamente hay autoridades de los respectivos municipios que pretenden tomar partido en la relación laboral con los trabajadores.

"¿Cómo es que hay alcaldes que se quieren involucrar directamente en la relación laboral con los trabajadores? Los alcaldes no han firmado contratación colectiva con los empleados ni con los sindicatos, que somos los representantes", expresó Yaguaracuto, quien dejó claro que debe ser la autoridad estadal en materia de salud quien se siente con ellos.

Opinión

A su juicio, se trata de un "abuso" el hecho de que algún mandatario municipal pretenda meterse en temas que no le corresponden y afirmó que no van a permitir que eso suceda. "Eso es grave", insistió.

"Por eso esperamos que próximamente se concrete la reunión. Ya los problemas que están pasando en algunos hospitales no se pueden solucionar con los directores porque no hay entendimiento entre ellos y Saludanz y el trabajador no puede pagar eso", añadió.

Yaguaracuto reiteró que la situación amerita atención de urgencia por parte del doctor Roberto Rojas, presidente de Saludanz, porque de lo contrario lo que pueden venir son conflictos en los centros hispitalarios.

Sin condiciones

El secretario general de Sintrasalud también denunció que en algunos lugares los empleados no tienen las condiciones adecuadas para cumplir con su trabajo. Citó como ejemplo principal la propia sede de Saludanz, que supuestamente carece de filtros de agua para el consumo del personal y ellos deben llevar sus propios termos diariamente.

Acotó que los cuartos de descanso de la proveeduría del estado o del hospital Luis Razetti tampoco están aptos, pues los colchones están deteriorados, las paredes tienen hongos y carecen de ventilación. "Se están violando los artículos 53 y 56 de la Lopcymat (Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo)", finalizó.

Barcelona/ Javier A. Guaipo