Sindicalista pide revisar estatus laboral y salarial de trabajadores públicos

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José "cheo" Hurtado, pidió revisar el estatus laboral y salarial de los trabajadores dependientes del Estado.

Hurtado hizo el llamado directamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Enfatizó sobre la situación de docentes, personal administrativo y obrero que, según recordó, "fueron destituidos o sacados de nóminas en organismos públicos como el Ministerio de Educación".

El vocero indicó que la solicitud la hace en el marco del reciente anuncio del gobierno de la puesta en libertad de "un número importante de personas venezolanas y extrajeras". Agregó que, así como se busca la tranquilidad con esa acción, también se debe reevaluar el tabulador de sueldos, pensiones y salarios de los trabajadores activos y jubilados de la administración pública, "a fin de hacer justicia social".

"A la buena de Dios"

Hurtado insistió en que hay miles de trabajadores del sector educación (tanto en Anzoátegui como en el resto del país) que quedaron "a la buena de Dios" cuando fueron removidos desde organismos públicos, entre ellos el propio ministerio. Señaló que a ellos no se les ha respetado el debido proceso y no les han reconocido sus derechos.

"Se les ha tratado con un evidente desprecio. No existe ningún tipo de consideración con ellos por la situación económica de sus familias. Se les ha condenado a la miseria extrema y en algunos casos a morir de inanición", expresó el presidente de Urepanz.

Aunque apenas han pasado algunos días desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, Hurtado considera que entre las prioridades en su gestión debe estar el brindarle justicia a los afectados por la situación antes expuesta.

"Hacemos un exhorto desde nuestra trinchera al diálogo social, al respeto y al reconocimiento, a fin de mejorar las condiciones socioeconómicas del trabajador público venezolano y su familia", acotó el dirigente, quien lleva varios años llamando a sincerar el salario mínimo.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo