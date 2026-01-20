Sindicalista: la seguridad alimentaria de la fuerza laboral debe ser una de las prioridades del gobierno

Para el secretario general del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), Héctor Simón Jiménez, la seguridad alimentaria de la fuerza laboral debe ser uno de los temas prioritarios del gobierno nacional.

"Uno de los aspectos urgentes a tomar por la presidenta encargada Delcy Rodríguez es lo relacionado a la seguridad alimentaria con parámetros que aseguren la distribución alimentaria justa, equitativa y efectiva con productos de la cesta básica, esenciales en la correcta nutrición", expresó.

Según Jiménez, a pesar de las políticas que ha implementado el gobierno nacional en cuanto a este tema el pueblo, especialmente la masa laboral, "padece el rigor de una crisis alimentaria".

Decreto

"El decreto de emergencia económica ha sido ineficaz. El diseño, ejecución y seguimiento de los programas sociales no cumplieron con los objetivos planteados.

El Estado debe retomar con el justo equilibrio el diálogo tripartita para la búsqueda, entre otros, de este flagelo poblacional y poner en marcha programas sociales dignos con aquellas acciones preventivas que blinden", dijo.

El dirigente sindical aseguró que, una modalidad que se puede retomar para la distribución alimentaria, es la puesta en marcha de proveedurías para los trabajadores, con la implementación de productos hechos en Venezuela. Así como la política gradual de subsidios para la adquisición de los rubros.

Barcelona / Elisa Gómez