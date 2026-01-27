Sindicalista exhorta a la presidenta encargada a definir con urgencia el ajuste salarial

El dirigente y delegado del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), Urbano Salazar, exhortó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a definir con urgencia el ajuste salarial para los trabajadores de la administración pública, en especial para los anzoatiguenses.

Acompañado del presidente de la organización, José Hurtado Moy y los también miembros Laura Henríquez y Hernán López, manifestó que la estabilidad y el sustento del trabajador que cumple con sus funciones a diario, no puede seguir esperando.

"El trabajo sin remuneración digna es insostenible. Vemos a los empleados públicos, especialmente los de la Gobernación de Anzoátegui, que asisten día tras día para garantizar la funcionalidad del Estado, prácticamente trabajando sin recibir una contraprestación justa por el servicio prestado. Ya ni la solución alimentaria percibimos", expresó.

Acorde

Salazar aseguró que esta situación vulnera lo establecido en la Constitución, la cual garantiza un salario suficiente que cubra las necesidades básicas del trabajador y su familia.

Destacó que para el sindicato, la definición de un sueldo acorde a la realidad económica no es solo una demanda laboral sino una necesidad humanitaria, indispensable para iniciar la recuperación de la calidad de vida de los trabajadores del ejecutivo estadal.

"Desde Urepanz, como lo ha declarado nuestro presidente, reiteramos la disposición al diálogo pero la solución debe ser inmediata, pues el personal público no puede seguir subsidiando el funcionamiento del Estado con su propio sacrificio personal y familiar. Exhortamos a la presidenta encargada a definir con urgencia el ajuste salarial de los empleados públicos", enfatizó Salazar.

Barcelona / Elisa Gómez