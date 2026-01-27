Señalan que la evaluación de estrategias para combatir coral invasor está paralizada

La evaluación de estrategias para combatir el coral invasor Unomia Stolonífera, que se encuentra en un alto porcentaje del espacio marítimo anzoatiguense y sucrense, se encuentra paralizada. Así lo informó Mariano Oñoro, director de la Fundación Costa Viva.

Según dijo, el experimento se realizó durante el mes de noviembre y parte de diciembre, pero en lo que va de enero no se ha dado ningún movimiento. Sin embargo, espera que en las próximas semanas pueda existir claridad en cuanto a esta labor que inicialmente debía finalizar entre finales de febrero y principios de marzo.

Las mencionadas evaluaciones se llevaron a cabo con una comisión en la que habían representantes de los ministerios de pesca, ciencia y tecnología, ecosocialismo y turismo, además de profesores de la Universidad de Oriente (UDO).

A la espera

De acuerdo a la información que maneja Oñoro, al menos hasta lo que se logró avanzar en diciembre, los resultados eran positivos respecto a una de las cinco metodologías evaluadas para combatir el Unomia, en este caso la de los mantos de textiles.

Aclaró que cada una de las estrategias debían pasar por un chequeo cada 15 días, pero todo se frenó a mediados de diciembre y es probable que se tengan que extender los plazos para tener un informe final, que originalmente se estimaba para los últimos días de marzo.

Dichos trabajos fueron comenzados en Valle Seco, municipio Guanta, que fue el punto de partida desde donde comenzó a expandirse el coral.

Origen

Según distintos reportes el Unomia Stolonífera es una especie nativa del Indo-Pacífico que fue traída y cultivada en Valle Seco hace un par de décadas. Con el pasar de los años se reprodujo sin control de ningún tipo al no tener depredador natural en la zona.

Ahora ocupa más del 80% del Parque Nacional Mochima, que comparten los estados Anzoátegui y Sucre, sumado a otros espacios marítimos de estas dos entidades y en otras del país. Por esa razón de a poco se han comenzado a buscar estrategias para combatirlo, aunque su erradicación total es una tarea muy compleja.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo