Sector empresarial activó red nacional de apoyo para atender a los afectados por el terremoto (+Fotos)

Desde el 24 de junio de 2026, cuando ocurrió el doblete sísmico que afectó diversas regiones del país, el sector empresarial privado venezolano mostró su compromiso con Venezuela y con las comunidades que han resultado perjudicadas por esta situación.

Según una nota de prensa, empresarios, cámaras regionales y gremios sectoriales afiliados a Fedecámaras activaron, de manera inmediata, mecanismos de apoyo y coordinación para atender las necesidades más urgentes de la población afectada. Distintos estados del país se han unido en una gran red de solidaridad, habilitando centros de acopio para la recolección de medicinas, alimentos no perecederos, agua potable, colchones, artículos de higiene personal y otros insumos destinados a las familias que enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

Las instituciones han puesto a disposición recursos logísticos y operativos para contribuir con las labores de asistencia. Entre estos aportes destacan unidades de transporte para el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas más vulnerables, así como maquinaria amarilla de los sectores petrolero y construcción, destinada a apoyar las labores de búsqueda, remoción de escombros y atención de las áreas comprometidas.

Trabajo

"Desde Fedecámaras seguimos trabajando de manera coordinada con las autoridades, organizaciones y actores sociales para canalizar el apoyo donde más se necesita, priorizando el bienestar de las familias y la atención de las personas más vulnerables", indicó el gremio empresarial.

"Reconocemos y valoramos el esfuerzo de cada empresario, trabajador y voluntario que, desde distintos puntos del territorio nacional, ha sumado capacidades, recursos y tiempo para brindar apoyo donde más se requiere. Esta respuesta solidaria reafirma el compromiso del sector privado con la recuperación y con el impulso de iniciativas que contribuyan a superar este difícil momento para el país", añadió Fedecámaras que está dispuesto a mantener la colaboración con los organismos públicos en medio de la tragedia.

"El empresariado venezolano ratifica su disposición de seguir aportando soluciones concretas que contribuyan con la recuperación de Venezuela, convencido de que el trabajo conjunto, la solidaridad y la unión de todos los sectores son fundamentales para afrontar esta emergencia nacional".

Barcelona / Redacción Web