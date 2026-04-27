Sector construcción realizó una asamblea en Barcelona por la unidad sindical

Representantes del sector construcción en el estado Anzoátegui llevaron a cabo una asamblea, la mañana de este lunes, en el auditorio de la casa sindical de Barcelona, con el objetivo de lograr la unidad sindical y gremial para luchar por mejores salarios.

La actividad estuvo encabezada por dirigentes como José Rafael Hurtado y Miguel Quiroz. De igual manera, contó con la presencia del presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero; así como también de directivos de otras organizaciones que agrupan a empleados activos, jubilados y pensionados de la administración pública.

Según Hurtado, quien funge como presidente del sindicato de la construcción y secretario general de Fetranzoátegui, la asamblea de unidad fue realizada con miras a la movilización que tienen previsto realizar el 1ro de Mayo, Día del Trabajador, para la cual se tiene pautado que la sede obrera sirva como punto de encuentro.

Realidad

"Para nadie es un secreto que la expectativa de Venezuela y de todo el sector se encuentra concentrada en esta semana cuando, supuestamente, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hablará de un salario real. Desde el sector construcción decimos hoy presente y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar el 1ro de mayo", expresó Hurtado.

Según Quiroz, presidente de uno de los sindicatos de la construcción y secretario general del Movimiento Unitario de Trabajadores por Venezuela, la exigencia de mejoras salariales la hacen por todos los trabajadores del país.

"Nosotros exigimos que esos bonos de guerra pasen a ser salarios y que los verdaderos sueldos de los trabajadores tengan incidencia en las utilidades, en las vacaciones y en todas las prestaciones sociales. Por eso estamos en unidad, haciendo este trabajo para el crecimiento del movimiento sindical y por todos los trabajadores venezolanos", resaltó Quiroz.

Llamado

Barrero reiteró el llamado a la unidad para lograr una sola concentración y posterior marcha el Día del Trabajador, desde la casa sindical, a las 9:00 am.

"Es una lucha por la dignidad de los salarios, por la dignidad de los trabajadores, que se respeten los derechos humanos y solicitando también la libertad de los trabajadores detenidos en el caso del sector petrolero. Nosotros estamos solicitando un salario mínimo de 200 dólares y que se respeten las convenciones colectivas y los derechos humanos de los trabajadores", destacó Barrero.

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) y secretario de reclamos de Fetranzoátegui, José Hurtado Moy, también se sumó a la actividad para hacer un llamado a la unidad.

"A nuestros trabajadores, amigos, aquí es la concentración, en la casa sindical. Para todos ellos, tendremos fuentes de conversación, de diálogo y de unidad que permita el fortalecimiento para hacer el músculo social necesario; y así, desde el movimiento de los trabajadores, exigirle al gobierno no solamente un incremento salarial y la indexación de las prestaciones sociales, sino también el respeto a la clase obrera, al trabajador y a su familia", fue parte de lo comentado por Hurtado Moy.

Barcelona / Elisa Gómez