Secretario de Fetrasalud denuncia que ingresos de trabajadores “no alcanzan para comer”

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, criticó los bajos ingresos que perciben los profesionales del sector salud en Venezuela y aseguró que los montos actuales resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Durante una entrevista en el programa Abriendo Puertas, el dirigente sindical explicó que el ingreso promedio de médicos, técnicos, profesionales y obreros del sistema de salud está compuesto principalmente por el bono de Guerra Económica y el bono de alimentación.

Zambrano indicó que el reciente ajuste anunciado por el Gobierno solo impacta el bono de Guerra Económica, lo que elevaría el ingreso mensual aproximado hasta unos 151 dólares. Sin embargo, advirtió que estos montos no constituyen un salario formal, sino un ingreso limitado que no se refleja en beneficios laborales ni en prestaciones.

“El salario promedio es precisamente el bono. Pero eso no es salario, es solo un ingreso de subsistencia”, afirmó el dirigente, quien subrayó que ningún trabajador del sector puede vivir dignamente con esos recursos.

Asimismo, insistió en que la situación salarial del personal sanitario sigue siendo crítica y reiteró que el monto actual “no alcanza para comer”, por lo que consideró necesario establecer un salario real que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

Caracas / Redacción Web