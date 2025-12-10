Se reunirán con directivos de líneas para atender denuncias sobre tarifa ilegal en carrito e irrespeto a adultos mayores

El presidente del Instituto de Transporte Municipal de Sotillo, Johan Hernández, informó que este jueves 11 de diciembre se reunirá, una vez más, con directivos de las 24 líneas que hacen vida en la jurisdicción para abordar diferentes temas, entre esos, el que ha causado mayor polémica en los últimos días: el aumento de pasaje que aplicaron los conductores de la modalidad carrito.

Estos prestadores de servicio ajustaron la tarifa de Bs 80 a Bs 100 a partir del 1 de diciembre, bajo el argumento de que es una forma de sortear los constantes incrementos del dólar.

El director de Transporte de Sotillo aclaró la semana pasada que esta decisión no contaba con el visto bueno de las autoridades locales.

"Yo me reuní con los presidentes de línea esa semana y ellos quedaron en dar el paso a la Cámara Municipal, entregando una solicitud sobre el aguinaldo implementado, pero hasta la fecha en el Instituto de Transporte no he tenido acuse de la carta que se iba a entregar, ni tengo información de que haya sido entregada en el Concejo Municipal. Este jueves tendremos una reunión para conversar sobre eso", reiteró.

Aunado a eso, indicó el funcionario, se abordarán denuncias sobre incumplimiento del pasaje gratuito para los adultos mayores y discapacitados, así como del medio pasaje para los estudiantes.

"Estos casos se están dando más que todo en los vehículos de cinco puestos", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez