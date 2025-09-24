Se registró un accidente en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía

En horas de la tarde de este miércoles, una aeronave tipo Learjet 55 sufrió un accidente al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, equipos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) y bomberos aeronáuticos se encuentran desplegados en el sitio realizando labores de control, investigación y recolección de evidencia.

Las autoridades buscan determinar con precisión qué originó el accidente. Hasta los momentos no hay declaraciones oficiales.



Puerto La Cruz / Redacción web